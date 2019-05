Bassetti, forza con la ricostruzione

(ANSA) - PERUGIA, 21 MAG - "È decisivo che le ordinanze siano rese operative, che le procedure concordate per la ricostruzione trovino attuazione, che i fondi stanziati si traducano in interventi concreti": lo ha detto - in merito alla situazione nel Centro-Italia all'indomani del terremoto - il card. Bassetti nella sua introduzione all'assemblea generale Cei.

"Il nostro è un Paese unico, tanto per bellezza quanto per fragilità - ha osservato -. Proprio la fragilità, però, potrebbe essere la nostra forza e trasformarsi in occasione di cura e solidarietà, purché la generosa laboriosità di tanti cittadini s'incontri con l'impegno di chi ha la responsabilità civile e politica". "Lo reclamano le tante abitazioni ancora inagibili della nostra gente; lo reclamano le nostre chiese: sono 3.000 quelle danneggiate dal sisma; l'impegno, su cui ci si è confrontati per mesi, ne prevede la ricostruzione di 600, quali luoghi di culto, di riferimento e aggregazione per tutta la comunità", ha aggiunto.