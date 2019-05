Basi per accordo ospedale Perugia e Usl1

(ANSA) - PERUGIA, 21 MAG - Al termine di un incontro avvenuto martedì 21 maggio le direzioni dell'Azienda ospedaliera di Perugia e della Usl Umbria 1 hanno impostato un accordo di collaborazione, che sarà sottoscritto nei prossimi giorni, in ambito sanitario e tecnico-amministrativo per rafforzare un processo di integrazione a vantaggio della collettività.

All'incontro erano presenti, con i commissari straordinari dell'ospedale di Perugia Antonio Onnis e della Usl Andrea Casciari, i direttori sanitari e amministrativi delle due aziende, Luca Lavazza, Silvio Pasqui, Matteo Sammartino e Doriana Sarnari.

Sul fronte dell'assistenza - riferisce una nota dell'ospedale di Perugia - è stato specificato la imprescindibile disponibilità dei professionisti delle due aziende per implementare l'attività e a tale proposito è stata già concordata una riunione operativa per lunedì 27 maggio presso l'ospedale di Pantalla.