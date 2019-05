Lanciato progetto Sisprint per imprese

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAG - Illustrato alla Camera di commercio di Perugia, il Cruscotto informativo, piattaforma digitale che consente di navigare i dati e compiere analisi sull'andamento dei territori e delle economie locali.

Secondo l'ente si qualifica come "strumento facilitatore del dialogo tra le imprese e un'amministrazione pubblica che possa avere piena consapevolezza, sulla base di dati aggiornati, dei punti di forza e di debolezza delle realtà locali e di come stia evolvendo il sistema produttivo territoriale".

Tre le parti in cui il Cruscotto è strutturato. La prima, di carattere dinamico, permette di costruire grafici e tabelle sull'andamento di indicatori correlati all'accordo di partenariato 2014-2020 e, in particolare, agli obiettivi tematici uno (Ricerca e innovazione) e tre (Competitività delle PMI) della programmazione.