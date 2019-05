In tanti a Festa lavoro in parrocchia

Sono state numerose le famiglie di lavoratori e di imprenditori che hanno partecipato alla seconda "Festa del lavoro e della solidarietà", promossa dalle comunità parrocchiali della zona industriale di San Sisto e di Sant'Andrea delle Fratte di Perugia nel complesso della Santa Famiglia di Nazareth.

Agli organizzatori - riferisce la Diocesi - è giunto anche l'apprezzamento del cardinale Gualtiero Bassetti, che non ha potuto intervenire di persona.

Il parroco don Claudio Regni, rivolgendo il pensiero ai tanti lavoratori e imprenditori conosciuti in mezzo secolo di sacerdozio trascorso a San Sisto, ha detto che "la vita di una persona è vissuta molto di più nel tempo del lavoro che nel tempo della famiglia, del paese o nel tempo liturgico". "I cristiani - ha aggiunto - sono chiamati a trasformare la vita sul serio non trascurando la famiglia, la comunità e soprattutto il Signore, perché è Cristo che ci prende sulle sue spalle portando sulla croce i nostri peccati, le nostre debolezze, fragilità".