Zingaretti,nel Pd no spazio raccomandati

(ANSA) - PERUGIA, 19 MAG - "Nel Pd che abbiamo in testa non c'è alcuno spazio per raccomandati o anticipazioni di domande per i concorsi": a dirlo è stato il segretario nazionale dei Democratici, Nicola Zingaretti, giunto a Foligno per sostenere la campagna elettorale del candidato sindaco del centrosinistra Luciano Pizzoni.

Zingaretti ha ribadito che l'auto-salvataggio dalle dimissioni della presidente della Regione Catiuscia Marini "è stato un errore politico palese. Si era individuata una soluzione - ha aggiunto - che distingueva bene la vicenda giudiziaria con la necessità di andare avanti nella battaglia politica per salvare l'Umbria".

"Nei prossimi giorni occorrerà fare chiarezza su questa vicenda e su come rilanciare un'idea di trasformazione di questa regione", ha detto ancora il segretario Pd, che oggi è impegnato in un tour elettorale in Umbria con tappe anche a Perugia e Terni.