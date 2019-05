Zingaretti, da Marini grave errore politico

(ANSA) - PERUGIA, 19 MAG - "Catiuscia ha sbagliato ieri, ha commesso un grave errore politico. Sono un po' deluso, oltre che arrabbiato. Io non ho chiesto a Catiuscia di dimettersi, le ho detto di valutare le scelte migliori, e lei si è dimessa. Il fatto che dopo un mese voti contro le sue dimissioni è un grave errore". Lo afferma il segretario del Pd Nicola Zingaretti a "In 1/2 in più", su Raitre parlando del governatore dell'Umbria Catiuscia Marini. "Il Pd che voglio è un partito dove se qualcuno si vende le domande dei concorsi siamo noi a cacciarlo prima che se ne accorgano i pm", aggiunge.