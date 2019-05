Motogp, a Le Mans trionfa Marquez

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Il pilota spagnolo Marc Marquez in sella alla Honda ha vinto il gran premio di Francia di Motogp, quinta prova del motomondiale. Al secondo posto si è classificato Andrea Dovizioso e al terzo Danilo Petrucci, entrambi su Ducati. Quinto posto per Valentino Rossi. Il campione del mondo ha completato i 27 giri del circuito di Le Mans in 41:53.647, staccando di 1"984 Dovizioso e di 2"142 Petrucci. Quarto posto per l'australiano Jack Miller sulla Ducati non ufficiale giunto sul traguardo con un ritardo di 2"940, seguito da Valentino Rossi su Yamaha a +3"053 sul vincitore.

Con questa vittoria Marquez consolida il suo primato nella classifica generale del motomondiale portandosi a 95 punti, seguito da Dovizioso con 87, dallo spagnolo Alex Rins (oggi giunto decimo) con 75 e poi da Valentino Rossi con 72.