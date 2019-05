Campagna contro chiromonadi al Trasimeno

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAG - In vista dell'estate e dell'arrivo dei turisti, al lago Trasimeno è già iniziata la lotta ai chironomidi.

L'8 maggio il Servizio controllo organismi infestanti della struttura di Igiene e Sanità Pubblica della Usl Umbria1, in accordo con il Dipartimento di Chimica, Biologia e Biotecnologie dell'Università di Perugia, ha eseguito il primo intervento con la distribuzione del prodotto biologico che permette di contenere, nel rispetto della catena alimentare della fauna dell'area, le larve di questi insetti. L'Usl spiega che "è necessario" iniziare il trattamento proprio in questo periodo perché le larve nelle fasi iniziali di sviluppo sono più vulnerabili al prodotto biologico e una loro riduzione potrà offrire una minor presenza degli insetti adulti durante l'estate.

Da ora e fino a settembre verranno distribuiti circa 5.000 litri di prodotto larvicida grazie al finanziamento della Regione e della Provincia di Perugia.