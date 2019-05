Aveva hascisc e marijuana, arrestato

Oltre 60 grammi di hascisc e marijuana sono stati sequestrati ad un narnese di 30 anni, risultato già inquisito in passato, arrestato dai carabinieri con l'accusa di spacciare nelle 'piazze' locali.

L'uomo è stato bloccato nei pressi della propria abitazione dopo una meticolosa indagine. Nelle tasche del giubbino - riferisce l'Arma - aveva un involucro contenente cinque grammi di marijuana. All'interno dell'appartamento, nascosto nel salone, i militari hanno poi scoperto un panetto di hascisc di circa 60 grammi, un bilancino di precisione, involucri vari per il confezionamento, due coltelli da tasca utilizzati per il taglio dello stupefacente e più di 200 euro in contanti, presunto provento dello spaccio.