Seconda Festa del lavoro e solidarietà

(ANSA) - PERUGIA, 17 MAG - Meteo permettendo, domenica 19 maggio (dalle ore 15), si svolgerà la seconda "Festa del lavoro e della solidarietà", all'aperto, adiacente l'antica cappella dell'Assunta e di San Giuseppe, nel "cuore" della zona industriale di San Sisto e Sant'Andrea delle Fratte, in via Sacconi di Perugia, promossa dalle comunità parrocchiali della II Zona pastorale dell'Archidiocesi. A quest'iniziativa di rilievo diocesano, incoraggiata dal cardinale Gualtiero Bassetti, lo scorso anno hanno preso parte centinaia di persone in rappresentanza di aziende e famiglie. L'edizione 2019 avrà inizio con la "Giocoleria" per bambini dai 3 ai 10 anni, per proseguire con la premiazione del secondo Torneo di Calcio a 5 per squadre aziendali e con la messa presieduta dal cardinale Bassetti, che si soffermerà sul tema: "Non ci può essere lavoro senza solidarietà".