Torna Castiglione Cinema al Trasimeno

(ANSA) - PERUGIA, 16 MAG - Anche quest'anno, e per la seconda edizione, Castiglione del Lago si trasformerà in capitale del cinema. Sono infatti pronti a sfilare sul "red carpet" della cittadina che si affaccia sul Trasimeno ospiti del calibro di Pupi Avati, Vinicio Marchioni, Elena Sofia Ricci, Luca Argentero, Francesco Patierno e Isabella Ragonese.

Questa mattina nella sala Partecipazione di Palazzo Cesaroni a Perugia, è stato presentato 'Castiglione Cinema 2019 - RdC Incontra': il festival, organizzato da Fondazione Ente dello Spettacolo, con il patrocinio di Regione Umbria e del Comune di Castiglione del Lago, si svolgerà dal 29 maggio al 2 giugno portando - è stato sottolineato - la bellezza e la passione per la settima arte nelle piazze, nelle scuole, nei palazzi storici, al cinema e nelle viuzze di Castiglione del Lago.