Un libro sul "Mondo a colori di Marianna"

Sarà presentato sabato, alle 18, presso la biblioteca diocesana di Narni il libro "Un mondo a colori. La storia di Marianna", di padre Massimo Reschiglian, ofm, (edizioni Porziuncola, Assisi). Interverranno lo stesso autore e don Luca Andreani.

Marianna Boccolini è una giovane narnese scomparsa tragicamente il 18 agosto del 2010 in un incidente stradale.

"Leggendo i suoi scritti ed ascoltando le testimonianze di chi l'ha conosciuta, entriamo a contatto con una ragazza innamorata di tutto ciò che è autentico, bello e, soprattutto, vero. Parole di fede e speranza per tutti coloro che cercano il sentiero della vita" sottolinea l'editore.

"È davvero una storia che vale la pena di raccontare la tua, Marianna, una luce che non può rimanere nascosta e che vorrei tanto arrivasse al cuore dei giovani" afferma invece l'autore.



"Una lettera d'amore - aggiunge - scritta da una loro coetanea che ha trovato nell'Amore la risposta alle domande più profonde, ai desideri più grandi, ai dubbi, alle amarezze che inquietano tanti giovani e che possono dirottare la loro vita sulle strade buie del non senso e della felicità".