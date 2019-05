Giornata contro l'ipertensione arteriosa

(ANSA) - TERNI, 16 MAG - Ambulatori aperti dell'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, venerdì, in occasione della 15/a giornata mondiale contro l'ipertensione arteriosa: per il sesto anno consecutivo i medici del Centro ipertensione arteriosa della struttura complessa di Medicina interna, diretta dal professor Gaetano Vaudo, eseguiranno misurazioni gratuite della pressione arteriosa e forniranno informazioni su comportamenti e stili di vita che aiutano a ridurre il rischio di sviluppare la patologia.

I cittadini interessati, senza bisogno di prenotazione, possono presentarsi dalle 9 alle 13. L'iniziativa in Italia è coordinata dalla Siia (Società italiana dell'ipertensione arteriosa) e si svolge a livello mondiale in collaborazione con la World Hypertension League.