Aveva 55 grammi di cocaina, arrestato

(ANSA) - TODI (PERUGIA), 15 MAG - E' stato trovato in possesso di circa 55 grammi di cocaina un uomo residente a Deruta, di origini albanesi, arrestato per spaccio dai carabinieri della compagnia di Todi, durante un'attività investigativa coordinata dalla procura di Spoleto.

L'uomo, già noto alle forze di polizia, è stato bloccato mentre era alla guida della propria autovettura.

Le successive analisi di laboratorio hanno permesso di stabilire che lo stupefacente, per quantità e principio attivo, era sufficiente per il confezionamento di circa 195 dosi, che avrebbero fruttato 14 mila euro.

Il Tribunale di Spoleto ha già convalidato l'arresto dell'uomo, che è stato posto ai domiciliari fino al processo per direttissima fissato per il 28 maggio.