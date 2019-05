Workshop su progettazione partecipata

Si terrà giovedì 16 maggio, alle 17.30, presso l'aula uno del Dipartimento di Scienze politiche, a Perugia, la presentazione del workshop residenziale di progettazione partecipata "Transizioni urbane: progettualità, spazio pubblico, partecipazione per la rigenerazione di Corso Garibaldi" del progetto T.Urb.Azioni, Azioni Urbane con il turbo", promosso dall'Associazione Ya Basta e finanziato dalla Regione Umbria.

Il Progetto T.urb.Azioni si pone l'obiettivo di rigenerare il parco di Sant'Angelo - spiegano gli organizzatori - attraverso il protagonismo della comunità locale di corso Garibaldi animata e attivata anche grazie a laboratori sulla gestione partecipata dei beni comuni, che si sono svolti nei mesi scorsi. Questa prima fase ha portato la comunità alla definizione di una proposta di patto di collaborazione per la gestione partecipata in virtù del regolamento sui beni comuni, presentata al Comune di Perugia.