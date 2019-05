Palermo retrocesso, Perugia ai play off

Palermo retrocesso all'ultimo posto della classifica del campionato di serie B appena concluso e quindi in serie C. E' questa la sentenza del tribunale federale nazionale della Figc sull'illecito amministrativo contestato dalla Procura alla società siciliana che ammette il Perugia ai play off per la serie A.

Il tribunale ha invece dichiarato inammissibile il deferimento nei confronti dell'ex presidente Zamparini.

La decisione rappresenta comunque solo il primo grado della giustizia sportiva. In base a essa, intanto, il Perugia entra nei play off per la serie A e nei quarti è di fatto l'avversaria del Verona. I biancorossi si sono infatti classificati noni nel campionato di B appena concluso, primi tra gli esclusi. Per avere la certezza del quadro degli incontri sarà comunque necessario attendere che la decisione sul Palermo diventi definitiva.