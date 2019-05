Manutenzione straordinaria sulla Apecchiese

La strada regionale 257 "Apecchiese" sarà interessata da interventi di manutenzione straordinaria. Il 15 maggio prenderanno infatti il via i lavori - che si protrarranno fino agli inizi di giugno - consistenti nel ripristino e adeguamento dei piani viabili a tratti saltuari per oltre 6 chilometri. La spesa complessiva prevista è di 500 mila euro, 300 mila dei quali finanziati da Anas e i rimanenti dalla Regione.

A darne l'annuncio, nei pressi del cantiere in allestimento, il presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta, insieme all'assessore regionale Giuseppe Chianella, l'assessore comunale, Massimo Massetti, e il sindaco di Apecchio, Vittorio Nicolucci. L'intervento prevede il risanamento del sottofondo stradale, l'esecuzione del manto di usura tramite conglomerato bituminoso tipo "tappetino" e l'esecuzione della segnaletica orizzontale sui tratti ripristinati. (ANSA).