Da Regione 1,3 milioni per promuovere vino

Poco meno di 1,3 milioni di euro per promuovere il vino umbro sui mercati dei Paesi extraeuropei: è la dotazione finanziaria che la Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Agricoltura Fernanda Cecchini, ha ripartito avviando le procedure necessarie per la presentazione delle domande di aiuto a valere sulla campagna 2019-2020 della "Organizzazione Comune mercato vitivinicolo - Promozione sui mercati dei Paesi terzi".

"All'Umbria - evidenzia l'assessore - è stata assegnata una quota di oltre 1 milione e 290 mila euro, nell'ambito del Programma nazionale di sostegno al settore vino, per gli aiuti alle azioni di promozione dei vini a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta, dei vini spumanti di qualità e di qualità aromatici, dei vini con l'indicazione della varietà sui mercati di Paesi terzi rispetto a quelli dell'Unione europea".