Verini, Di Maio sia a Tavolo per Ast

Il deputato del Pd Walter Verini, Commissario del partito in Umbria, ha inviato al vicepresidente del Consiglio e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio una lettera aperta in merito alla convocazione per martedì pomeriggio del tavolo sull'Ast di Terni. "Ti scrivo - afferma - per chiederti semplicemente una cosa: questa volta, a differenza di quanto accaduto qualche settimana fa, non mandare un collaboratore, ma garantisci la tua presenza".

"È un momento nel quale occorre più che mai chiarezza sul futuro produttivo e occupazionale dell'Ast" sostiene Verini nella lettera aperta da lui stesso resa nota. "Questo è ancora più vero - aggiunge - anche di fronte alla mancata fusione tra ThyssenKrupp e Tata Steel, che avrebbe dovuto riunire le attività europee dell'acciaio dei due gruppi. I lavoratori di Terni, i sindacati, la Regione Umbria sono da tempo mobilitati perché il futuro dell'Ast sia fatto di certezze e garanzie".