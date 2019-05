In 3 mila alla Grifonissima

La trentanovesima Grifonissima batte le previsioni di pioggia e raduna 3 mila appassionati per le vie del centro storico di Perugia in una grande festa del podismo cittadino. A vincere nel percorso competitivo da 10,4 chilometri sono stati Mourad Haibel (U.P. Policiano Arezzo Atletica) fra gli uomini in 35' e 14'', mentre fra le donne ha trionfato ancora Cassandra Ulivieri (G.S. Il Fiorino) tagliando il traguardo allo stadio Santa Giuliana in 39' e 32''.

La gara, organizzata da Unicredit Circolo Perugia, è partita da corso Vannucci e si è sviluppata interamente in centro. Erano 3.305 gli iscritti, 671 al percorso competitivo (636 i classificati di 67 squadre) e 2.634 a quello libero da 3,5 chilometri, animato da centinaia di famiglie, studenti di 16 scuole e tanti cani per la Grifonissima a 4 zampe.