Fraporta vince Corsa Anello Narni

È stato il terziere Fraporta a vincere a Narni la 51/a edizione della Corsa all'Anello, disputata nel nuovo 'campo de li giochi'.

Il maltempo non ha fermato la tradizionale sfida equestre, che i rossoblù si sono aggiudicati con 225 punti ottenuti alla fine della terza tornata. L'ultima affermazione di Fraporta risaliva al 2016.

Il terziere Mezule, che ha cercato la rimonta, è arrivato in seconda posizione con 195 punti, terzo Santa Maria con 180.

Miglior cavaliere Ernesto Santirosi di Mezule. Il Bravio per il miglior terziere èandato invece a Santa Maria.