Perugia vince ma niente play off per A

Il Perugia vince ma non riesce a centrare, almeno sul campo, la zona play off promozione. La formazione di Alessandro Nesta ha battuto 3-1 la Cremonese nell'ultimo turno di serie B disputato al "Curi" ma, come la squadra ospite, resta fuori dalle sfide per la A per i risultati dagli altri campi. In particolare la vittoria del Verona sul Foggia (2-1).

I Grifoni sono passati in vantaggio dopo 5' con Vido, poi il pari ospite con Piccolo al 44'. Allo scadere della ripresa le reti di Kouan (40') e ancora Vido (48').

Il Perugia ha ottenuto il nono posto il classifica con 50 punti, uno in più della Cremonese. Attesa ora per gli eventuali sviluppo del caso Palermo finito in zona play off ma per il quale il procuratore federale Giuseppe Pecoraro ha chiesto l'ultimo posto in classifica con conseguente retrocessione in Serie C per un presunto illecito amministrativo.