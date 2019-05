Mancini, da Pd atteggiamenti isterici

"Da parte del Pd solo atteggiamenti isterici per tenere strette le poltrone": il capogruppo della Lega in Assemblea legislativa, Valerio Mancini, torna a parlare dell'indagine sulla sanità e chiede lo "scioglimento immediato" dell'assise.

"Stiamo assistendo ad un canovaccio che nemmeno gli abili sceneggiatori dell'antica Grecia avrebbero potuto realizzare" sostiene l'esponente del Carroccio. "Abbiamo - prosegue Mancini - un capogruppo del Pd umbro, già ripetutamente sconfessato nella sua Marsciano che, in preda all'ansia, by-passa i vertici regionali del suo partito e chiede un intervento da Roma, ma anche qui la bocciatura è sonora, Zingaretti delega un vice.

Intanto l'economia umbra vive un periodo di stagnazione, l'occupazione cala, i giovani migrano e la macchina amministrativa che dovrebbe garantire leggi ai cittadini umbri, è ostaggio di un Pd che mette i propri interessi davanti a quelli del suo popolo".