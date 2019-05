Regione e vigili fuoco contro roghi boschi

La Giunta umbra, su proposta dell'assessore all'Ambiente e all'Agricoltura Fernanda Cecchini, ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione e il ministero dell'Interno-Dipartimento dei vigili del fuoco, Direzione regionale Umbria, relativo al potenziamento dei dispositivi di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2019-2021. Per la sua attuazione Palazzo Donini impegnerà complessivamente in tre anni un milione 50.000 euro, quindi 350 mila per ogni annualità.

L'assessore ha inoltre annunciato che è stato firmato il rinnovo della convenzione tra Regione e Ministero delle politiche agricole che prevede tra i principali compiti affidati al Comando regionale dei carabinieri forestali quello di integrare il sistema di prevenzione contro gli incendi boschivi, compreso il rilievo delle aree percorse dal fuoco a seguito dello specifico accordo di programma tra i due enti sulle attività di prevenzione.