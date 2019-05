'Eroi' tema Altra mente festival

E' "Eroi" il tema scelto per l'edizione 2019 di 'L'altra mente festival', evento culturale dedicato alla salute mentale che si svolge a Foligno. Dal 16 al 18 maggio sono previste numerose iniziative fra spettacoli teatrali e musicali, dialoghi, presentazioni di libri e incontri con le scuole.

L'associazione Liberi di essere, promotrice del festival, ha presentato il programma a palazzo Cesaroni. Presenti, fra gli altri, la presidente Rosa Bisogni, Michelangelo Bellani (uno dei curatori artistici) e Donatella Porzi, presidente dell'Assemblea Legislativa.

"Questa attività fa crescere la comunità", ha detto Porzi durante la conferenza.

Il festival, pensato per incoraggiare la solidarietà, l'accoglienza, il riconoscimento della diversità fisica, psicologica e sociale promuovendo la potenzialità riabilitativa dell'arte, si aprirà a palazzo Trinci con Eroi silenziosi, evento per gli operatori della salute mentale.