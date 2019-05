Progetti post sisma con Alleva speranza

Si è conclusa con successo la prima fase di 'Alleva la speranza', la raccolta fondi lanciata da Legambiente ed Enel per sostenere gli imprenditori agricoli del centro Italia colpiti dal sisma del 2016. Sono quattro i primi progetti realizzati.

Grazie alla generosità di oltre 280 donatori - spiegano i promotori dell'iniziativa - sono stati infatti raccolti 78 mila 500 euro per l'acquisto dei macchinari per le aziende di Alessia Brandimarte a Norcia (Perugia) e di Teresa Piccioni nella frazione Pietralta del comune di Valle Castellana, nel teramano, e per la ricostruzione delle stalle di Silvia Bonomi a Ussita (Macerata) e di Amelia Nibi ad Amatrice (Rieti).

Alessia Brandimarte è una giovane imprenditrice che dopo il sisma è riuscita a ricostruire il caseificio. Anche grazie ai 17.200 euro raccolti con "Alleva la speranza", sta progettando di fare lo stesso anche con la stalla tunnel per le pecore, che le consentono di fare formaggi e di acquistare una mungitrice mobile.