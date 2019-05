Polizia incontra gli studenti a Terni

(ANSA) - TERNI, 8 MAG - Ha visto la partecipazione di oltre 1.200 bambini, tutti delle classi terze delle scuole elementari, la manifestazione "Il mio diario", organizzata questa mattina dalla questura di Terni, in collaborazione con il Comune, per avvicinare i giovani alunni alla cultura della legalità.

La cerimonia di presentazione del progetto, relativo all'anno scolastico 2019/2020, si è svolta in piazza della Repubblica: il diario distribuito ai bambini - l'iniziativa è giunta alla sesta edizione - affronta, attraverso i supereroi a fumetti, i temi della salute, dello sport, dell'ambiente, dell'integrazione sociale, dell'educazione stradale, dell'utilizzo di internet e dei social, ma anche i fenomeni di devianza più vicini ai ragazzi di quell'età, come il bullismo e il cyberbullismo.