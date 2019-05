Le reliquie Santa Bernadette in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 7 MAG - Saranno a Norcia, Bevagna e Spoleto, dal 14 al 18 maggio, le reliquie di Santa Bernadette Soubirous, giunte in Italia il 24 aprile 2019, all'aeroporto di Orio al Serio di Bergamo, su un volo partito da Lourdes, che andranno pellegrine in 34 diocesi italiane. Quella di Spoleto-Norcia è l'unica in Umbria. Quest'anno, infatti, si celebrano il 175 della nascita e il 140 della morte di Santa Bernadette Soubirous, alla quale, l'11 febbraio 1858, a Lourdes, apparve per la prima volta la Madonna.

Don Paolo Peciola, parroco di S. Venanzo di Spoleto, e don Antonio Diotallevi, parroco emerito di Norcia, incaricati dall'arcivescovo Renato Boccardo, le andranno a prelevare a Sarsina (diocesi Cesana-Sarsina) la sera 14 maggio, con direzione Norcia. Mons. Boccardo, insieme ai presbiteri e ai fedeli della città di S. Benedetto, le accoglierà intorno alle 21 nel Centro di Comunità alla Madonna delle Grazie, dove rimarranno nella giornata di mercoledì 15 maggio.