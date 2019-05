Il 12 maggio torna la Grifonissima

Sono quasi 4 mila i partecipanti attesi alla Grifonissima, manifestazione podistica giunta alla 39/a edizione che si correrà a Perugia il 12 maggio.

La gara è organizzata da UniCredit Circolo del capoluogo umbro con il gruppo sportivo Asd Grifonissima. Si snoderà totalmente all'interno del centro storico, con inclusi corso Garibaldi, Porta Sant'Angelo e via Faina. Previste altre novità, come l'ampliamento delle categorie femminili che saranno premiate nel percorso competitivo da 10,4 chilometri e la prima partecipazione dell'Avis.

Sinergie anche con Fondazione CariArte Perugia, Liceo Pieralli, progetto Pink is Good e Magnifico Rione di Porta Eburnea. Confermata la tradizionale partenza da Corso Vannucci, mentre l'arrivo al Santa Giuliana sarà diviso: gli agonisti (ne sono previsti circa 800) taglieranno il traguardo in pista, mentre gli iscritti alla non competitiva (3,5 chilometri), per lo più studenti e famiglie, saranno attesi all'adiacente parco dove ci sarà la festa finale.