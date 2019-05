Alcuni camper a fuoco a Spoleto

(ANSA) - PERUGIA, 7 MAG - Un incendio ha interessato alcuni camper in un rimessaggio a Spoleto, in piazza d'Armi. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, non ci sarebbero feriti.

Ad essere interessati dalle fiamme sono circa cinque o sei camper. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con squadre da Spoleto, Foligno e dalla centrale di Perugia.

Si sarebbero verificate anche alcune esplosioni, probabilmente delle bombole di gas presenti nelle cucine all'interno dei mezzi.

Sulle cause dell'incendio sono ancora in corso accertamenti.