Ricci si candida presidente di Regione

(ANSA) - PERUGIA, 6 MAG - "Sabato 11 maggio, alle ore 10, al Park Hotel di Perugia, inizia la mia campagna elettorale come candidato presidente della Regione (con tre liste civiche: Ricci presidente, Italia civica e proposta Umbria)": lo annuncia il consigliere regionale Claudio Ricci. "Per noi - dice in una sua nota - si può votare anche subito, in estate, avendo già pronta l'organizzazione, il programma e già molte 'pre candidature' a consigliere".

"Sul piano tecnico giuridico - osserva - si potrebbe molto discutere, ma è evidente che la X Legislatura è finita (sia che le dimissioni del presidente si discutano domani o fra quindici giorni). Con il buon senso, volendo evitare l'estate (non essendoci gli elettori), e considerando i tempi di presentazione delle liste e la campagna elettorale, si arriva a metà ottobre quindi la mia proposta sarà (domani in Conferenza dei presidenti di gruppo e in Consiglio regionale) di indire le elezioni fra metà ottobre e metà novembre".