Parto trigemellare raro a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 6 MAG - Nuovo, straordinario, parto trigemellare nella struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia del S. Maria della Misericordia di Perugia.

La particolarità consiste nel fatto che le tre gemelle erano attaccate ad una sola placenta, quindi sono identiche. Una condizione, riferisce una nota dell'ospedale, che si verifica una volta su un milione di gravidanze; in Italia un caso ogni due anni.

Il parto è avvenuto durante la notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana e le condizioni della mamma e delle gemelline sono definite eccellenti dal direttore della struttura Giorgio Epicoco. All'anagrafe, le neonate - Giada, Ginevra e Flavia - sono state registrate con una differenza di un minuto una dall'altra, a partire dalle 4.16. Dopo la gestazione, per motivi precauzionali, legati alla prematurità e al basso peso, le gemelle sono state trattenute nell'Unità di Terapia intensiva, dove resteranno in osservazioni ancora per alcuni giorni.