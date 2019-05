Corso Scuola alta formazione Fabesaci

(ANSA) - PERUGIA, 6 MAG - Parte operativamente l'attività della Scuola di alta formazione Fabesaci (Farmacie per il benessere e la salute dei cittadini), con il primo corso dal titolo "La rappresentazione, valorizzazione e comunicazione sociale dell'attività dei farmacisti", al via dal 10 maggio nella sede di Perugia.

Nata su iniziativa di Federfarma Umbria, promossa anche da Federfarma Perugia, Terni e Ancona, la Scuola Fabesaci intende lanciare su scala nazionale un modello innovativo di formazione qualificata per tutti i soggetti che ruotano attorno alle farmacie, dai titolari ai dipendenti ai collaboratori sino alle imprese che gestiscono processi logistici per i farmaci. "Il mondo delle farmacie è cambiato profondamente in questi ultimi anni - afferma in una nota il presidente di Fabesaci, Luca Ferrucci - e questo primo corso vuole far aumentare la doverosa competenza dei farmacisti per riuscire a modellizzare e trasmettere quelli che sono gli interessi della collettività, dei cittadini, mediati dal mondo delle farmacie".