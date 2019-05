(ANSA) - PERUGIA, 2 MAG - E' ormai dimostrato che il 30% circa delle infezioni che si prendono in ospedale può essere prevenuto con un corretto lavaggio delle mani. Ed è per questo che in occasione della Giornata mondiale dell'igiene delle mani, che si celebra il 5 maggio, la Usl Umbria 1 da alcuni anni organizza corsi ed eventi formativi mirati al rafforzamento della prevenzione delle infezioni all'interno delle strutture di assistenza. Quest'anno l'evento formativo si svolgerà il 6 maggio sempre all'ospedale di Città di Castello.

Vedrà la partecipazione di medici, infermieri e altri operatori sanitari, per fare il punto sullo stato di applicazione di tutte le procedure previste per garantire la sicurezza dei pazienti nei luoghi di cura con riferimento anche al corretto lavaggio delle mani che è il primo passo per ridurre le infezioni virali e batteriche che si possono contrarre nelle strutture sanitarie e negli ambienti ospedalieri.