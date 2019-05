(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 2 MAG - Torna puntuale anche quest'anno la Giornata internazionale dell'ostetrica per celebrare il ruolo rilevante di professioniste che si occupano della donna durante l'intero ciclo di vita, sino all'età senile.

È una esperta nel campo della prevenzione, diagnosi, assistenza, cura e a lei spetta anche il compito di assistere la gravidanza, il travaglio, il parto e il puerperio fisiologici. Una figura centrale che viene festeggiata il 5 maggio in oltre 50 nazioni.

Ad Orvieto, le ostetriche dell'azienda Usl Umbria 2 - è detto in una sua nota - della struttura ospedaliera di Ostetricia e Ginecologia e del consultorio, in collaborazione con la Uisp, l'Unitre e con l'amministrazione comunale di Orvieto, promuovono, dalle 10 alle 13 in piazza del Popolo, o in caso di pioggia nella sede Unitre, un incontro con la cittadinanza con iniziative di sensibilizzazione e di informazione.