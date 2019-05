Fondazione Carit,16 mln stanziati 3 anni

(ANSA) - TERNI, 2 MAG - Salgono ad oltre 15 milioni e 700 mila euro le risorse stanziate nell'ultimo triennio dalla Fondazione Carit di Terni, due in più rispetto al triennio precedente, nonostante la situazione difficile dei mercati finanziari: i dati sono emersi stamani durante la presentazione del bilancio d'esercizio 2018, approvato dal comitato d'indirizzo su predisposizione del consiglio di amministrazione e con il parere favorevole dell'assemblea dei soci.

Lo scorso anno - ha sottolineato il presidente dell'ente, Luigi Carlini - sono stati in totale deliberati interventi per circa 5 milioni 894 euro, il 31% dei quali nel settore dell'arte, attività e beni culturali, il 21% rispettivamente in volontariato, filantropia e beneficenza e in sviluppo locale, il 10% in educazione, istruzione e formazione e in salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa, il 4% in ricerca scientifica e tecnologica. E' emerso un avanzo di esercizio di 7,9 milioni di euro, che consentirà di destinare nel 2019 al territorio circa 4 milioni.