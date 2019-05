Danza, Coppa Italia Standard e Latin

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 2 MAG - Sono oltre 1.700 le coppie di atleti partecipanti, oltre 1.900 le esibizioni nelle 10 discipline sportive fra Standard e danze Latino-americane che scenderanno in pista. Per la prima volta le tre le classi di gare C, B e A faranno il loro esordio in una competizione unica.

Sono questi i primi i numeri ufficiali sulla Coppa Italia Standard e Latin 2019 che si disputerà al Palasport Paternesi di Foligno da venerdì 3 a domenica 5 maggio.

Il Palasport Paternesi ospiterà le gare che permetteranno agli atleti di acquisire punti validi per la ranking nazionale.

La Coppa Italia, infatti, è il primo appuntamento a punti diretti che definirà i passaggi di classe (obbligatori e/o facoltativi), l'assegnazione delle stellette per l'esenzione di uno o più turni di gara ai Campionati italiani di categoria che si svolgeranno a Rimini a luglio e identificherà il Campione di circuito di ranking.