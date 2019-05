Avec Le Temps, progetto di Giovani Guidi

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 2 MAG - Si terrà a Foligno, venerdì 3 maggio alle 21 nello Spazio Zut, la presentazione del nuovo progetto del pianista Giovanni Guidi - direttore artistico del festival Young Jazz - dal titolo "Avec Le Temps", come l'omonimo disco uscito di recente.

La registrazione dell'album è iniziata nel novembre 2017 per l'etichetta bavarese Ecm e, oltre al pianista folignate, coinvolge cinque musicisti: Francesco Bearzatti uno dei sassofonisti di punta del giovane jazz italiano, il guru della chitarra Roberto Cecchetto, la nuova star mondiale del contrabbasso Thomas Morgan e il fedele compagno di tante avventure, il batterista portoghese Joo Lobo.

"Avec Le Temps" si muove lungo coordinate artistiche che suscitano un impatto immediato, con particolare enfasi sul personalissimo aspetto melodico e lirico, ma che non disdegna ampie digressioni in territori più imprevedibili e meno esplorati. Il disco è dedicato al cantautore francese Leo Ferrè, vissuto a lungo in Toscana.