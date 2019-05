Presentato il bilancio ospedale Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 1 MAG - L'Azienda ospedaliera di Perugia comunica che, grazie alla coordinata attività del personale amministrativo, è stato possibile presentare nei termini di legge il bilancio relativo allo scorso esercizio. In una nota dell'ospedale viene anche sottolineata la complessità delle operazioni svolte nelle ultime settimane, che, come evidenzia il direttore generale facente funzione Giuseppe Ambrosio "conferma il senso di appartenenza del personale, che ha profuso energie e competenze per la conclusione di atto amministrativo certamente non formale. Tutto questo positivo lavoro non si sarebbe utilmente concretizzato senza l'efficace concorso delle professionalità della usl Umbria1e e del sostegno dell'Assessorato alla Salute".

Il bilancio delle attività dello scorso anno ha visto un impegno di spesa di 330 milioni di euro con un utile di circa 3 milioni, frutto, come rileva lo stesso Ambrosio "di una attenta gestione nell'esercizio 2018".