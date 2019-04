Torna "Perugia Flower Show"

(ANSA) - PERUGIA, 29 APR - Una passeggiata alla scoperta delle piante più rare e inconsuete, con l'occasione di coglierne i segreti più nascosti, attraverso i consigli degli stessi produttori. "Perugia Flower Show", mostra mercato di piante rare ed inconsuete, giunta alla sua dodicesima edizione, torna da venerdì 3 a domenica 5 maggio, nella splendida cornice dei Giardini del Frontone, in Borgo XX Giugno a Perugia. Divenuto negli anni un appuntamento florovivaistico conosciuto ed apprezzato dagli amanti del giardinaggio di qualità e non solo, la manifestazione ospiterà quest'anno più di 60 fra i migliori produttori e collezionisti nazionali e internazionali di piante rare e inconsuete, pronti a mostrare al grande pubblico le loro varietà più particolari e a mettere a disposizione le loro conoscenze per diffonderle a tutti coloro che si diletteranno con i corsi gratuiti organizzati durante tutto il week-end.