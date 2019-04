Si delinea quadro sfide Comuni umbri

Si va delineando il quadro delle sfide per le prossime elezioni amministrative in Umbria dopo il termine della presentazione dei candidati a sindaco e delle liste.

A Norcia saranno in lizza il sindaco uscente Nicola Alemanno, per il centro destra, e Gianpietro Angelini, centro sinistra.

Due i candidati a Montefalco, Comune attualmente guidato dal senatore Donatella Tesei indicata dal leader della Lega Matteo Salvini per la presidenza della Regione. Si tratta di Luigi Titta, per il centro destra, e di Vincenzo Riommi, centro destra e già negli anni scorsi assessore regionale.

A Orvieto ricandidato l'attuale sindaco Giuseppe Germani, con il Pd, sfidato da Roberta Tardani, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, Matteo Panzetta, Casapound, Franco Raimondo Barbabella e Tiziano Rosati, tutti con liste civiche.