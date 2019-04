Olivero incontra operatori Caritas

Più di 200 tra volontari e operatori Caritas, sacerdoti e diaconi permanenti hanno partecipato alla Giornata di formazione nel tempo di Pasqua al centro Mater Gratiae di Perugia. Ospite e relatore è stato Ernesto Olivero, fondatore del Sermig-Arsenale della Pace di Torino, presentato dal cardinale Gualtiero Bassetti.

"Ernesto ha incontrato Gesù sin da bambino e ha un sogno - ha detto il porporato -, quello di abbattere la fame e l'ingiustizia nel mondo stando nella Chiesa. Ha realizzato dei progetti umanitari con l'aiuto di molte persone, soprattutto giovani, in diverse parti del mondo, dando vita ad altri due Arsenali della pace in Brasile e in Giordania. Ernesto ha creato queste opere di carità, che noi potremo dire che sono dei patrimoni, ma lui non possiede nulla".

"Oggi c'è una fame incredibile di Dio e i cristiani devono riconquistare la loro credibilità" ha affermato Olivero.