Perugia, liste civiche sostegno Giubilei

(ANSA) - PERUGIA, 26 APR - "Giubilei Sindaco - Idee, Persone, Perugia" e "Rete civica - Perugia in Europa con Giubilei" sono le due liste civiche da cui uscirà fuori "una parte importante della futura classe dirigente per la città di Perugia". Con queste parole Giuliano Giubilei - candidato sindaco di Perugia, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra alle elezioni amministrative 2019 - ha descritto il team delle persone che compongono le civiche direttamente legate al suo nome, che faranno parte dello schieramento che lo affiancherà nella competizione elettorale di maggio.

"Una squadra forte, composta da persone preparate e motivate, oltre che da tante donne e tanti giovani" ha detto stamani Giubilei per poi aggiungere: "Sono due formazioni rappresentative di molte anime della società, dei territori di Perugia e della parte migliore della città. Composte da professionisti, studenti, rappresentanti del mondo dell'associazionismo laico e cattolico, del mondo dello sport, delle comunità straniere".