Ordinazione sacerdotale a Spoleto

(ANSA) - PERUGIA, 26 APR - L'arcivescovo Renato Boccardo ordinerà sacerdote - sabato 27 aprile alle ore 18 nella basilica cattedrale di Spoleto - Pier Luigi Morlino, 31 anni, della parrocchia di S. Venanzo. La messa verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook della Diocesi: SpoletoNorcia. Pier Luigi Morlino è nato nel 1988. Renato, il papà, è diacono permanente, generale dell'esercito in quiescenza; Maria Grazia, la mamma, è insegnante alle scuole elementari della città.

"La presenza del Signore nella mia vita - racconta Pier Luigi - è stata costante sin dalla fanciullezza, grazie ai miei genitori che hanno voluto farcelo sentire come uno di casa. Crescendo, mi sono interrogato razionalmente sul senso della vita e della sofferenza, sul senso dell'esistenza di Dio, sulla necessità della mediazione della Chiesa".

Pier Luigi domenica 28 aprile alle ore 11 celebrerà la messa nella chiesa parrocchiale di S. Venanzo in S. Venanzo di Spoleto.