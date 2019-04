Due arresti per riduzione in schiavitù

Riducevano in schiavitù giovani donne africane da avviare alla prostituzione: per questo la polizia di Perugia ha arrestato una coppia di coniugi nigeriani.

A loro carico è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

I due sono accusati di associazione a delinquere finalizzata ai reati di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani, nonché per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione, ai danni di giovani donne loro connazionali.