Sindaco Terni, 25 aprile data spartiacque

"Il 25 aprile compone quella sorta di liturgia laica di date memorabili che hanno cambiato la nostra storia e segnato uno spartiacque, come tali dovrebbero essere condivise da tutti nello spirito dell'unità nazionale, evitando di creare ulteriori divisioni che non servono certo ora a questo nostro Paese e alla nostra città": lo ha detto il sindaco di Terni, Leonardo Latini (Lega), intervenendo in occasione delle celebrazioni per il 74/o anniversario della Liberazione.

La cerimonia ha preso il via con una commemorazione nella sala consiliare di palazzo Spada, seguita dalla deposizione delle corone, con un corteo, in piazza della Repubblica, a ponte Garibaldi e al monumento ai caduti di piazza Briccialdi.

Presenti - oltre a cittadini e associazioni combattentistiche e d'arma - anche il vicepresidente della Regione, Fabio Paparelli, il prefetto Paolo De Biagi, il consigliere Federico Novelli in rappresentanza della Provincia e la coordinatrice regionale dell'Anpi, Mari Franceschini.