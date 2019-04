Grillo, a Perugia servizi sempre erogati

(ANSA) - PERUGIA, 25 APR - "Può esserci anche un momento di sconforto ma mi è stato assicurato che tutti i servizi sono stati erogati in perfetta continuità dal punto di vista della qualità delle cure": lo ha sottolineato il ministro della Sanità Giulia Grillo al termine della visita all'ospedale di Perugia.

La struttura al centro dell'indagine sui concorsi 'pilotati' che ha portato agli arresti domiciliari gli ex vertici del Santa Maria della Misericordia.

Il ministro è stata accompagnata dal nuovo commissario Antonio Onnis. Con lui, insieme al vicepremier Luigi Di Maio, ha visitato la centrale operativa del 118. "Faccio i complimenti a operatori instancabili - ha evidenziato - che lavorano anche in questo giorno di festa". "Non mi sembra che all'ospedale di Perugia ci sia una situazione critica" ha detto ancora Grillo.

"I dati - ha aggiunto - parlano sicuramente di una buona qualità di erogazione delle cure però dal mio canto ho il dovere di verificare reparto per reparto in tutta l'Umbria. E lo stiamo già facendo".