Celebrato a Perugia il 25 aprile

Celebrata anche a Perugia la ricorrenza del 25 aprile. Presenti il sindaco Andrea Romizi, rappresentanti delle istituzioni e del mondo politico locale e nazionale, del Parlamento europeo, nonché delle forze dell'ordine e delle associazioni combattentistiche e d'arma della città.

Il corteo ha fatto tappa prima al cimitero civico dove sono state deposta corone sul Sacello dei caduti e sulle tombe delle medaglie d'oro della Resistenza, per poi raggiungere Borgo XX Giugno e concludere all'Ara Pacis di via Masi.

In Borgo XX Giugno, davanti al poligono di tiro, è stata apposta una corona d'alloro sulla lapide in memoria di nove partigiani uccisi dai tedeschi nel 1944. Il 25 aprile 1945 è stato ricordato da Mirella Aloisio e Francesco Innamorati, grazie alla collaborazione del comitato Anpi di Perugia.

Romizi ha quindi questa "una data spartiacque negli accadimenti italiani e internazionali, un tassello fondante dell'Italia repubblicana e del sentimento civile nel nostro Paese".