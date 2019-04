Edilizia scolastica,progetti per risorse

(ANSA) - PERUGIA, 23 APR - La giunta regionale dell'Umbria ha approvato quattro proposte di variazione di progetti ricompresi nel Piano triennale di interventi per l'edilizia scolastica 2015-2017, presentate da altrettanti Comuni, e le ha trasmesse al ministero dell'Istruzione insieme all'elenco di ulteriori progetti in attesa di finanziamento. "Con questo atto - ha sottolineato l'assessore all'istruzione, Antonio Bartolini - viene garantita la realizzazione di interventi i cui progetti, già ammessi a finanziamento con decreto ministeriale 1007/2017, sono stati in seguito aggiornati dagli enti locali per varie motivazioni senza comunque mutare la tipologia di intervento che resta di adeguamento o miglioramento sismico o di nuova costruzione. Abbiamo valutato le richieste dei Comuni anche a seguito delle verifiche degli uffici regionali e svolto incontri specifici con gli stessi Comuni ai quali hanno partecipato anche i componenti della task force per l'edilizia scolastica dell'Agenzia per la coesione territoriale".