Accordo Quintana-Guide turistiche

L'Ente Giostra della Quintana di Foligno e l'Associazione guide turistiche dell'Umbria hanno stipulato una convenzione, dando il via a una partnership che ha l'obiettivo di valorizzare la manifestazione storica e il territorio che la ospita.

Sono numerose le iniziative allo studio, in particolare è già stato programmato per venerdì 14 giugno, prima del corteo storico, un "Percorso Barocco", che consentirà ai visitatori presenti in città, ma anche agli stessi folignati, un suggestivo viaggio nel barocco cittadino. La convenzione è estesa anche a tutti i Rioni che potranno così organizzare eventi finalizzati ad una maggiore conoscenza del proprio territorio. In tale contesto si inserisce l'iniziativa "Qualor per lo Badia passeggiar t'aggradi" organizzata dal rione di piazza Garibaldi per il prossimo 28 aprile alle ore 16:30. L'evento consiste in un itinerario a piedi, della durata di circa due ore.